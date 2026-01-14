PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Gevelinghausen

Olsberg (ots)

Am gestrigen Morgen um 07:47 Uhr kam es auf der K15 zwischen den Ortsteilen Ostwig und Gevelinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Bestwig befuhr mit seinem Auto die K15 aus Ostwig kommend in Richtung Gevelinghausen. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich sein Auto und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann musste zunächst durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, bevor er mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K15 voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 07:19

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Kaufhaus in der Ruhrstraße

    Meschede (ots) - Am 13.01.2026 um 23:15 Uhr bemerkte ein 45-jähriger Mann, wie jemand versuchte, mit einer Fahrradsattelstange die Haupteingangstür eines Kaufhauses in der Mescheder Fußgängerzone aufzubrechen. Der 45-jährige Zeuge hatte nicht den Eindruck, dass der Tatverdächtige wusste, was er da tat. Er sprach ihn an und stellte fest, dass der Mann offenbar stark verwirrt war. Der mutmaßliche Einbrecher fragte ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:16

    POL-HSK: Einbruch in der Leipziger Straße

    Winterberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Am 13.01.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in Winterberg. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:11

    POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

    Arnsberg (ots) - Am Donnerstag, den 08.01.2026, um 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Lange Wende in Neheim. Eine 74-jährige Frau es Ense befuhr die Straße in Fahrtrichtung Goethestraße. Ein vorausfahrendes Auto hielt plötzlich an, weshalb die 74-Jährige kurzzeitig nach links in den Gegenverkehr ausweichen musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Unmittelbar danach scherte sie wieder nach rechts ein. Zeitgleich kam der Frau ein Bus entgegen. ...

    mehr
