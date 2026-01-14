Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Gevelinghausen

Olsberg (ots)

Am gestrigen Morgen um 07:47 Uhr kam es auf der K15 zwischen den Ortsteilen Ostwig und Gevelinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Bestwig befuhr mit seinem Auto die K15 aus Ostwig kommend in Richtung Gevelinghausen. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich sein Auto und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann musste zunächst durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, bevor er mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K15 voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

