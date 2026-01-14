Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Sundern-Amecke (ots)

Bereits am Donnerstag, den 08.01., kam es gegen 05:40 Uhr auf der Amecker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr die Fahrbahn in Richtung Amecke, als ihm auf Höhe der Einmündung "Am Sporgsloh" ein entgegenkommendes Fahrzeug begegnete. Nach Angaben des Geschädigten fuhr dieses Fahrzeug zu weit auf der Gegenfahrbahn, sodass der Außenspiegel seines Autos touchiert und beschädigt wurde.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Bruchhausen fort, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung zu veranlassen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933 / 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell