Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weiterer Kontrolltag der Polizei im Hochsauerlandkreis gegen Einbruchskriminalität

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Mittwoch, den 14.01.2026, hat die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis erneut gezielte Kontrollen zur Bekämpfung der hiesigen Einbruchskriminalität durchgeführt. Der mehrstündige Einsatz wurde von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt und hat an neuralgischen Punkten im Kreisgebiet stattgefunden. Dabei wurden 150 Fahrzeuge und 187 Personen kontrolliert, in dessen Rahmen 17 Ordnungswidrigkeiten sowie zwei Strafanzeigen gefertigt und ein Verstoß aufgrund eines Drogendelikts festgestellt wurden.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis bewertet den Einsatz als erfolgreich. "Zur effektiven Bekämpfung der Einbruchskriminalität stellen gezielte und flächendeckende Kontrollen einen wichtigen Beitrag dar. Die dabei getroffenen Feststellungen geben uns wertvolle Erkenntnisse, wodurch wir sogar Tatserien klären können." Unabhängig davon empfiehlt die Polizei allen Menschen, ihre eigenen vier Wände adäquat zu sichern, um die eigene Sicherheit dauerhaft zu stärken. "Prävention ist und bleibt der effektivste Schutz vor entsprechenden Einbrüchen, nutzen Sie daher auch die Möglichkeit einer kostenlosen Beratung durch die Polizei".

