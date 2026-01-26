PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Straßenlaterne erheblich beschädigt

Prüm (ots)

Im Zeitraum des 25.01.2026 bis 26.01.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tiergartenstraße, auf Höhe der Hausnummer 46, in Prüm. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren eine angrenzende Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:16

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Stadtkyll (ots) - Am 26.01.2026 kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht innerhalb der Ortschaft Stadtkyll. An der Engstelle bei der Kirche in der Hauptstraße befand sich ein Linienbus bereits in der genannten Engstelle, als eine PKW-Fahrerin diesem aus Fahrtrichtung Kronenburg entgegenkam. Die PKW-Fahrerin fuhr dennoch in die Engstelle ein und touchierte den Bus mit ihrem linken Außenspiegel, sodass dieser ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:12

    POL-PDWIL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

    Jünkerath (ots) - In der heutigen Nacht, den 26.01.2026 gegen 04:00 Uhr, ist durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße in 54584 Jünkerath aufgebrochen worden. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:04

    POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt endet auf dem Acker

    Monzelfeld (ots) - Am 26.01.2026 beabsichtigten die Beamten der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues auf der B50 zwischen den Ortslagen Bernkastel-Kues und Monzelfeld einen PKW mit französischer Zulassung aufgrund eines defekten Scheinwerfers einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer zeigte wenig Interesse an der Verkehrskontrolle, er flüchtete über die K94 nach Monzelfeld und anschließend über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren