Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Anbringung eines Graffitis in Hohenleuben

Greiz (ots)

Hohenleuben. In der Tatzeit vom 09.01. bis zum 10.01.2026 gegen 08:00 Uhr brachten bisweilen unbekannte Täter mehrere Graffiti in verschiedenen Farben an einer Hauswand in der Reichenfelser Straße in Hohenleuben an und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von mehreren 100,- Euro. Bei dem Graffiti handelte es sich um mehrere Schriftzüge, über eine Länge von mehr als drei Metern. Da bisweilen keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer 0007707/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

