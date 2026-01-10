LPI-G: Geschwindigkeit nicht angepasst und Laterne beschädigt
Altenburg (ots)
Am 09.01.2026 um 09:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ronneburger Straße von Schmölln. Eine 23 - jährige Fahrerin eines Audi rutschte aufgrund nicht witterungsangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Audi sowie eine Straßenlaterne wurden dabei beschädigt.
