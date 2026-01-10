LPI-G: Geschwindigkeit nicht angepasst und Laterne beschädigt

Altenburg (ots) - Nach einer Meldung einer auffälligen alkoholisierten Person bei einer Veranstaltung in der Zeitzer Straße in Meuselwitz, begaben sich Einsatzkräfte der PI Altenburger Land am 09.01.2026 gegen 18:00 Uhr vor Ort. Tatsächlich konnte eine deutlich alkoholisierte / berauschte Person angetroffen werden, welcher zuvor einen 56 - jährigen beleidigte. Dem ausgesprochenen Hausverbot kam er ebenfalls nicht ...

