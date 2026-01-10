PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschwindigkeit nicht angepasst und Laterne beschädigt

Altenburg (ots)

Am 09.01.2026 um 09:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ronneburger Straße von Schmölln. Eine 23 - jährige Fahrerin eines Audi rutschte aufgrund nicht witterungsangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Audi sowie eine Straßenlaterne wurden dabei beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

