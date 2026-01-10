Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehle realisiert

Altenburg (ots)

Hausbesuche machten Beamte der Polizei Altenburg am Freitag den 09.01.2026, nachdem diese die auferlegten Geldbußen nicht zahlten. So konnte ein 62 - jähriger aus der Goethestraße sowie eine 42 - jährige aus der Kanalstraße in Altenburg angetroffen werden. Die Erzwingungshaft konnten beide durch Bargeldzahlung im letzten Moment abwenden. Die ursprüngliche Geldbuße erhöhte sich aufgrund der hinzukommenden Verfahrenskosten.(AG)

