LPI-G: Pflegerin soll Patientinnen um mehrere tausend Euro betrogen haben (0006196/2026)

Gera (ots)

Gera. Eine 75-jährige, pflegebedürftige Frau erstattete Anzeige wegen Betruges gegen ihre ehemalige Pflegerin. Die 46-jährige Tatverdächtige bat die Geschädigte demnach im Juni 2025 um einen privaten Kredit in Höhe von 5.000 Euro. Nach Auszahlung des Geldes zahlte die Beschuldigte lediglich 100 Euro zurück und war seit Oktober nicht mehr erreichbar. Zwischenzeitlich wurde sie auch von ihrem Arbeitgeber gekündigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen weitere Patienten in ähnlicher Weise geschädigt worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsäßigen Betruges. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 09.01.2026 – 08:35

    LPI-G: Taxifahrt ohne Geld - Schnee verrät den Fahrgast (0006624/2026)

    Greiz (ots) - Auma-Weidatal. In den frühen Morgenstunden des 9. Januar 2026 nahm ein 46-jähriger Mann ein Taxi in Anspruch, obwohl er nicht über ausreichende Zahlungsmittel verfügte. Am Ziel angekommen, lenkte er den Fahrer ab und entfernte sich anschließend fußläufig, ohne den fälligen Fahrpreis von 151 Euro zu entrichten. Dank einer Personenbeschreibung sowie ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:31

    LPI-G: Hausverbot ignoriert - Einkaufswagen als Tatmittel (0006186/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Trotz bestehenden Hausverbots betrat ein 40-jähriger Mann am Donnerstagvormittag (08.01.2026) ein Einkaufszentrum in der Aumaischen Straße. Im Markt verhielt er sich gegenüber zwei 60-jährigen Kunden verbal aggressiv, beleidigte diese und drohte ihnen körperliche Gewalt an. Zudem fuhr er eine der Geschädigten absichtlich mit ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:28

    LPI-G: Einbruch in Schwimmhalle - hoher Sachschaden, wenig Beute (0005790/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 7. zum 8. Januar 2026 gewaltsam Zutritt zur Schwimmhalle in der Teichpromenade. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in die Personalräume und durchsuchten anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Dabei wurden unter anderem ein Kassengerät, zwei Geldkassetten, ein ...

    mehr
