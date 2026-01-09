PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schwimmhalle - hoher Sachschaden, wenig Beute (0005790/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 7. zum 8. Januar 2026 gewaltsam Zutritt zur Schwimmhalle in der Teichpromenade. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in die Personalräume und durchsuchten anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Dabei wurden unter anderem ein Kassengerät, zwei Geldkassetten, ein Kaffeeautomat sowie mehrere Türschlösser aufgebrochen. Bargeld fanden die Einbrecher weder in der Kasse, noch in den Kassetten nach. Lediglich im Münzfach des Kaffeeautomaten haben sie eine bislang unbekannte Menge an Wechselgeld erbeutet. Der bislang bekannte Beuteschaden dürfte 200 Euro nicht übersteigen. Der verursachte Sachschaden fällt mit rund 10.000 Euro jedoch deutlich höher aus. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (DL)

