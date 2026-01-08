PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: Schornsteinbrand endet glimpflich

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht zum Mittwoch (08.01.2026) kam es in der Carolinenstraße zu einem Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte nach entsprechender Meldung aus und konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Durch die Verrußung entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (DL)

Landespolizeiinspektion Gera
