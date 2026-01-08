LPI-G: Schornsteinbrand endet glimpflich
Greiz (ots)
Greiz. In der Nacht zum Mittwoch (08.01.2026) kam es in der Carolinenstraße zu einem Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte nach entsprechender Meldung aus und konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Durch die Verrußung entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (DL)
