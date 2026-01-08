PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz aus

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 07.01.2026 gegen 13:45 Uhr gingen bei der Polizei Greiz mehrere Anrufe ein, in welchen die Mitteiler von einem Mann berichteten, der neben der L 1087 bei Zadelsdorf läuft und mit einem Gewehr auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielen würde. Die umgehend eingesetzten Beamten konnten den 39-jährigen Mann aufgreifen und feststellen, dass der mit einem größeren Stock auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielte, was durchaus den Eindruck einer Waffe vermitteln konnte. Der Mann war in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer spezialmedizinischen Einrichtung zugeführt. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

