Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausmeister mit Pfefferspray verletzt (0004846/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagvormittag kam es in der Amthorpassage zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann, der in der Passage bettelte, wurde durch einen 40-jährigen Hausmeister des Objekts angesprochen und aufgefordert den Platz zu verlassen. Der Unbekannte sprühte dem Hausmeister daraufhin unvermittelt zweimal mit Pfefferspray ins Gesicht. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter entfernte sich anschließend vom Tatort - trotz markanter Kleidung, unter anderem eine gelbe Winterjacke und ein lilafarbenen Cowboyhut, konnte die Polizei den Unbekannten nicht im Nahbereich feststellen. Zeugen die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera zum Bezugszeichen 0004846/2026 unter Telefon 0365 829-0 zu melden. (DL)

