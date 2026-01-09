Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausverbot ignoriert - Einkaufswagen als Tatmittel (0006186/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Trotz bestehenden Hausverbots betrat ein 40-jähriger Mann am Donnerstagvormittag (08.01.2026) ein Einkaufszentrum in der Aumaischen Straße. Im Markt verhielt er sich gegenüber zwei 60-jährigen Kunden verbal aggressiv, beleidigte diese und drohte ihnen körperliche Gewalt an. Zudem fuhr er eine der Geschädigten absichtlich mit seinem Einkaufswagen an, sie blieb unverletzt. Der Mann wurde schließlich von der Filialleiterin aus dem Markt begleitet und verließ diesen noch vor dem Eintreffen der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung sowie versuchter Körperverletzung ermittelt. Der Einkaufswagen blieb unbeschädigt. (DL)

