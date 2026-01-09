Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taxifahrt ohne Geld - Schnee verrät den Fahrgast (0006624/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. In den frühen Morgenstunden des 9. Januar 2026 nahm ein 46-jähriger Mann ein Taxi in Anspruch, obwohl er nicht über ausreichende Zahlungsmittel verfügte. Am Ziel angekommen, lenkte er den Fahrer ab und entfernte sich anschließend fußläufig, ohne den fälligen Fahrpreis von 151 Euro zu entrichten. Dank einer Personenbeschreibung sowie frischer Schuhabdruckspuren im Schnee konnte die Polizei den Mann schnell aufspüren und an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen ihn wird nun wegen Betruges ermittelt. Der Winter zeigte sich in diesem Fall ausgesprochen kooperativ. (DL)

