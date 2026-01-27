PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Container

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 23.01.2026 bis 26.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Baustellencontainer einer Baustelle in der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Hier trennten sie mittels eines Winkelschleifers die Scharniere auf und gelangten sodann in das Innere des Containers, welchen sie offenbar nach Werkzeugen durchsuchten.

Die genaue Schadens- und Stehlguthöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Aufgrund des beschriebenen Vorgehens dürften die Täter eine gewisse Zeit vor Ort beschäftigt gewesen sein und Lärm verursacht haben.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


