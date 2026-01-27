POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Container
Wittlich (ots)
Im Zeitraum 23.01.2026 bis 26.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Baustellencontainer einer Baustelle in der Kurfürstenstraße in Wittlich.
Hier trennten sie mittels eines Winkelschleifers die Scharniere auf und gelangten sodann in das Innere des Containers, welchen sie offenbar nach Werkzeugen durchsuchten.
Die genaue Schadens- und Stehlguthöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.
Aufgrund des beschriebenen Vorgehens dürften die Täter eine gewisse Zeit vor Ort beschäftigt gewesen sein und Lärm verursacht haben.
Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell