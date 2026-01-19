Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/A 7: Tödlicher Verkehrsunfall; Munster: Einbruch; Schwarmstedt/A 7: Unter THC-Einfluss am Steuer; Heidekreis: Ladungsdiebstähle

19.01.2026 / Tödlicher Verkehrsunfall

Soltau/A 7: Am frühen Montagmorgen kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Schneverdingen, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-Jähriger gegen 05:25 Uhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst auf das Heck eines fahrenden Sattelzuges. Hierbei wurde der junge Mann, der aus Rheinland-Pfalz stammt, tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Auto beschädigt, das sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde von einem Notfallseelsorger betreut und musste mit Kreislaufproblemen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der 27-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die A 7 war in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll und bis zum Mittag teilgesperrt.

18.01.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Munster: Unbekannte verschafften sich, während der kurzen Abwesenheit der Geschädigten, Zugang zu einem Einfamilienhaus im Forellenweg. Dabei drangen die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster ein und entwendeten schließlich Bargeld sowie Schmuck. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

18.01.2026 / Unter THC-Einfluss am Steuer

Schwarmstedt/A 7: Verkehrsteilnehmer meldeten am späten Sonntagabend ein Auto, das in Schlangenlinien die A 7 in Fahrtrichtung Hannover befahren würde. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten das gemeldete Fahrzeug schließlich auf dem Autohof in Schwarmstedt kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv. Darüber hinaus zeigte der Mann diverse Ausfallerscheinungen beim Körpertestverfahren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

18.01.2026 / Ladungsdiebstähle

Heidekreis: Am vergangenen Wochenende gab es im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis mehrere Ladungsdiebstähle. Zunächst näherten sich am Freitagabend, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:20 Uhr, Unbekannte zwei Sattelzügen, die am Fahrbahnrand im Hartemer Weg in Bad Fallingbostel standen. Hier machten sich die Täter an den zwei Aufliegern zu schaffen, wobei sie einen schließlich betreten konnten. Dabei wurden drei Kartons Schokolade entwendet. Nachdem einer der schlafenden Sattelzugfahrer erwachte und aufmerksam auf die Diebe wurde, flohen diese in unbekannte Richtung. Darüber hinaus wurden zwischen Freitagabend und Sonntagnacht weitere Taten gemeldet. Auf der Rastanlage Allertal-Ost (Fahrtrichtung Hamburg) öffneten die Täter die Hecktüren eines Aufliegers ohne etwas zu entwenden. Von einem weiteren Auflieger wurde ein Karton mit Steckbolzen gestohlen. Weiterhin entwendeten Unbekannte etwa 100 Liter Diesel von einer Sattelzugmaschine, die am Gewerbegebiet Pröhlsfeld, nahe der A 7 parkte. Drei weitere Auflieger wurden auf dem Parkplatz Abelbeck-Kuhbusch (Fahrtrichtung Hamburg) geöffnet. Dabei entwendeten die Diebe unter anderem Frischhefe und französischen Käse. Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

