Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruchsversuch; Essel/Buchholz: Fahrzeugbrände auf der A 7

Heidekreis (ots)

14.01.2026 / Einbruchsversuch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch in eine Gaststätte in der Gartenstraße einzudringen. Hierfür wurde unter anderem eine Glasscheibe zerstört. Der Versuch scheiterte jedoch. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500.

14.01.2026 / Fahrzeugbrände auf der A 7

Essel/Buchholz: Auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Mittwoch gleich zu zwei Bränden, die durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Zunächst geriet gegen 12:30 Uhr ein Transporter an der Ausfahrt zur Rastanlage Allertal-Ost in Brand. Ein auf der Ladefläche befestigtes Auto fing ebenfalls Feuer. Der dadurch entstandene Rauch zog in Richtung der Rastanlage - der Autobahnverkehr wurde nicht behindert. Die über die Autobahn verlaufene L 180 musste jedoch kurzzeitig gesperrt werden. Den Brand konnte die alarmierte Feuerwehr schließlich löschen. Die betroffene Ausfahrt war für die Bergungsarbeiten jedoch bis etwa 19:00 Uhr gesperrt.

Gegen 19:25 Uhr begann die Unterseite eines Autos in Höhe der Anschlussstelle Schwarmstedt zu brennen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen, sodass gegen 20:45 Uhr die Anschlussstelle wieder frei gegeben wurde.

In beiden Fällen ist die Brandursache höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell