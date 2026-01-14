PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Frau in psychischer Ausnahmesituation; Soltau: Unfallflüchtiger gesucht

Heidekreis (ots)

13.01.2026 / Frau in psychischer Ausnahmesituation

Soltau: Am späten Dienstagabend, kurz vor 22:00 Uhr, wurde der Polizei eine Frau in einem Supermarkt am Bahnhof gemeldet, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Dabei verletzte sich die 38-Jährige selbst und konnte schließlich durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis überwältigt werden. Die Frau wurde für eine weitere Behandlung und eine anschließende psychiatrische Begutachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Einsatzkräfte sowie Unbeteiligte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

13.01.2026 / Unfallflüchtiger gesucht

Soltau: Ein 64-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, von der Walsroder Straße nach rechts in die Andre-Lütjens-Straße abbiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang musste er aber mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgendes Auto fuhr daraufhin links am 64-Jährigen vorbei und streifte dabei dessen Fahrzeug. Der weiße Kleinwagen, der nun einen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite aufweisen müsste, setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

