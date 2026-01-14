Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Neuer polizeilicher Ansprechpartner für den Verkehrsbereich

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

14.01.2026 / Neuer polizeilicher Ansprechpartner für den Verkehrsbereich

Soltau: Neues Jahr - neuer Ansprechpartner.

Polizeihauptkommissar Christoph Vorwerk ist seit Anfang Januar der neue polizeiliche Ansprechpartner für das Sachgebiet Verkehr in der Polizeiinspektion Heidekreis. Der 36-jährige Soltauer folgt damit auf Detlev Maske, der diesen Dienstposten fast ein Jahrzehnt prägte und sich Ende des letzten Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Vorwerk kommt aus dem Einsatzbereich und war zuletzt knapp sechs Jahre als Einsatzführer der Verfügungseinheit tätig.

In erster Linie ist der Sachbearbeiter Verkehr für die Analyse des Verkehrslagebildes im Heidekreis zuständig. Dazu werden bei der Polizei Unfallkarten in elektronischer Form geführt, in denen jeder Verkehrsunfall im Heidekreis verzeichnet wird. Aus dieser Datensammlung ergeben sich beispielsweise Rückschlüsse auf Unfallschwerpunkte und mögliche Ursachen, die einmal jährlich in einer Unfallkommission, zusammen mit Vertretern der Verkehrsbehörden und der Straßenbaulastträger, analysiert werden. Ziel ist es dabei, Gefahren für die Verkehrsteilnehmenden, beispielsweise durch andere oder neue Beschilderung, bauliche Veränderungen oder verkehrsrechtliche Anordnungen, zu minimieren. Aber auch losgelöst von der Unfallkommission, für die PHK Vorwerk ab sofort die Geschäftsführung innehat, kann die Polizei kurzfristig mit Präventions- und Überwachungsmaßnahmen auf bestimmte Unfalllagebilder reagieren.

"Im Grunde geht es darum, die Verkehrssicherheit im Heidekreis stetig zu erhöhen!", fasst der Hauptkommissar seinen neuen Aufgabenbereich zusammen.

Inspektionsleiter Jens Heuchert dazu: "Der Sachbearbeiter Verkehr ist der zentrale polizeiliche Ansprechpartner für alle anderen Partner, die sich gemeinsam mit der Polizei um die stetige Verbesserung der Verkehrssicherheit im Heidekreis bemühen. Ich freue mich daher sehr, dass wir diesen wichtigen Dienstposten jetzt mit Christoph auch wieder fest nachbesetzen konnten. Ich bin mir sicher, dass er in diesem sehr gut funktionierenden Netzwerk das langjährige und hervorragende Wirken von Detlev Maske erfolgreich fortsetzen wird."

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell