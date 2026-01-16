Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Geschwindigkeitsmessung ; Schneverdingen: Unfallflucht; Wietzendorf: Nach Unfall leicht verletzt; Soltau: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

15.01.2026 / Geschwindigkeitsmessung vor Kindertagesstätte

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen in Höhe einer Kindertagesstätte in der Heinrichstraße durch. In den rund drei Stunden stellten die Beamten insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße in der dortigen 30er-Zone fest. Die traurigen Spitzenreiter, jeweils eine Frau und ein Mann, lagen bei 55 km/h. Die Messungen sind sowohl bei der Kindertagesstätte, als auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, auf positive Resonanz gestoßen.

In diesem Kontext weist die Polizeiinspektion Heidekreis darauf hin, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit weiterhin zu den häufigsten Gründen für Verkehrsunfälle zählt. Besonders in der Nähe von Kindergärten und Schulen ist es entscheidend, langsam und umsichtig zu fahren. Kinder spielen dort oft in Straßennähe und können plötzlich und unachtsam auf die Fahrbahn treten. Tragen Sie bitte durch ein angepasstes Fahrverhalten aktiv dazu bei, Unfälle zu vermeiden.

15.01.2026 / Unfallflucht - Zeugen und Geschädigter gesucht

Schneverdingen: Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr im Osterwaldweg, auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbades, zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Frau fuhr hier rückwärts mit ihrem Auto gegen einen geparkten Bus. Die Unfallverursacherin verließ zunächst die Unfallstelle, da sie keinen Verantwortlichen ausmachen konnte. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, war der Bus bereits weg. Dabei soll es sich um einen hellen VW Bus mit WL-Kennzeichen gehandelt haben, der einen Schaden am linken Heck aufweist. Die Polizei in Schneverdingen sucht nun Zeugen sowie den Geschädigten zu dem Unfallgeschehen und bitte um Hinweise an 05193-982500.

15.01.2026 / Nach Unfall leicht verletzt

Wietzendorf: Ein 55-jähriger befuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Sattelzug die Kreisstraße 41 und übersah aufgrund von Nebel den Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 10, sodass er ungebremst in diesen hineinfuhr. Dabei stieß er mit einem vorfahrtberechtigten Kleinbus zusammen, der durch den Unfall von der Fahrbahn geschoben wurde. Dessen 80-jähriger Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

15.01.2026 / Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagnachmittag einen 47-jährigen Transporterfahrer in Wolterdingen. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der Mann möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, da dieser einen Wert von 1,19 Promille anzeigte. Der Mann, der aus dem Landkreis Celle stammt, musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell