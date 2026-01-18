Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 03. KW 2026

Heidekreis (ots)

Soltau: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagabend meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Soltau: Der 24-jährige Fahrer kam mit seinem VW Golf von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Straßenlaterne und kollidierte anschließend mit einer Hauswand. Sowohl der aus Soltau kommende Fahrer, also auch der 40-jährige Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache dauern an.

Soltau: Alkoholisierten Fahrzeugführer kontrolliert

Kurz nach Mitternacht führten Polizeibeamte am Samstagmorgen eine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Soltau durch. Bei einem 38-jährigen Fahrer aus Soltau, der mit seinem Pkw Ford unterwegs war, ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,9% Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Soltau: Einbruch in Wohnung - Bargeld gestohlen

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Baderstraße in Soltau ein. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte die Wohnung und entwendete Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

A7 / Soltau: Überladen auf der Autobahn - Weiterfahrt untersagt

Am Samstag fiel der Polizei ein österreichischer Transporter auf der A 7, in Höhe Soltau, auf der Fahrt Richtung Hannover auf, dessen Reifen stark ausgewulstet waren, sodass der Verdacht der Überladung entstand. Der Transporter wurde angehalten und samt 34-jährigen Fahrer aus Wien kontrolliert. Der Fahrer, der auch Halter des Fahrzeugs war, transportierte gewerblich Lebensmittel. Eine Inaugenscheinnahme der Ladefläche ergab, dass diese fast vollständig mit Nüssen und Trockenobst beladen war. Eine anschließende Wägung des Transporters ergab, dass dieser fast 1900 kg zu viel geladen hatte und somit um 64 Prozent überladen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

A7 / Walsrode: Fahrzeugführer beeinflusst und ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei einen Pkw Seat, samt dessen 44-jährigen Fahrer aus Bremen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Beeinflussung fest. Ein Drogenvortest auf Urinbasis reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Auf Befragen räumte der Fahrer den Konsum ein. Anfänglich versuchte er sich durch die Angabe falscher Personalien der Strafverfolgung zu entziehen. Die richtigen Personalien konnten jedoch ermittelt werden, wobei sich auch herausstellte, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Hodenhagen: Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag (16.01.2026), 08:30 Uhr, bis Samstag (17.01.2026), 09:30 Uhr, schlägt die unbekannte Täterschaft das Fenster der Fahrertür eines am Bahnhof geparkten grauen Skodas ein und verschafft sich somit Zugang zum Fahrzeuginneren. Aus diesem werden Pfandflaschen und Münzgeld entwendet.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hodenhagen unter 05164/802550 zu melden.

Walsrode / Kroge: Gesprengter Zigarettenautomat

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr, wird der freistehende Zigarettenautomat an der Klein-Harler-Straße durch die unbekannte Täterschaft gesprengt. Da es sich um einen Zigarettenautomaten, ausschließlich mit bargeldlosem Zahlungsverkehr handelt, wird kein Bargeld entwendet. Über die Menge der erbeuteten Zigaretten können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bomlitz unter 05161/949630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell