Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm-Dausfeld (ots)

Am gestrigen Montag, dem 26.01.2026, ereignete sich in der Rudolf-Diesel-Straße in 54595 Prüm-Dausfeld eine Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer Pkw, welcher unmittelbar vor dem Haupteingang der Tesla Automobil GmbH am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung geparkt war, wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug touchiert.

Hierdurch entstand ein Schaden am Außenspiegel sowie an der Karosserie im Bereich oberhalb des vorderen Radkastens.

Der Unfall dürfte sich im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr ereignet haben. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

