Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 19.01.2026 bis 26.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Wittlich.

Hier nutzten sie die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in das Anwesen einzubrechen.

Nachdem die Täter sich durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Anwesen verschafft hatten, durchsuchten sie das Anwesen nach etwaigen Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Die Tatörtlichkeit wurde aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

