POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen in Dreis-Brück und Gerolstein
Gerolstein (ots)
Am Freitag, den 23.01.2026, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Dreis-Brück mit Fahrtrichtung Dockweiler durch.
In der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:40 Uhr wurden 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h wurde in der Spitze eine Messung mit 114 km/h durchgeführt.
Am Dienstag, den 27.01.2026, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Gerolstein aus Fahrtrichtung Lissingen kommend durch.
In der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:20 Uhr wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde in der Spitze eine Messung mit 86 km/h durchgeführt.
