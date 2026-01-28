PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen in Dreis-Brück und Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Dreis-Brück mit Fahrtrichtung Dockweiler durch.

In der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:40 Uhr wurden 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h wurde in der Spitze eine Messung mit 114 km/h durchgeführt.

Am Dienstag, den 27.01.2026, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Gerolstein aus Fahrtrichtung Lissingen kommend durch.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:20 Uhr wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde in der Spitze eine Messung mit 86 km/h durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:50

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Gerolstein

    Gerolstein (ots) - Im Zeitraum vom 26.01.2026, 13:00 Uhr bis zum 27.01.2026, 10:50 Uhr wurde ein ordnungsgemäß vor dem Anwesen geparkter PKW beschädigt. Der PKW, ein brauner Opel Astra, stand rückwärts vor dem Anwesen der Hauptstraße 103 in Gerolstein in Queraufstellung geparkt. An diesem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Etwaige Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:45

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Prüm-Dausfeld (ots) - Am gestrigen Montag, dem 26.01.2026, ereignete sich in der Rudolf-Diesel-Straße in 54595 Prüm-Dausfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Pkw, welcher unmittelbar vor dem Haupteingang der Tesla Automobil GmbH am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung geparkt war, wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug touchiert. Hierdurch entstand ein Schaden am Außenspiegel sowie an der Karosserie im Bereich oberhalb des vorderen Radkastens. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 06:55

    POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 19.01.2026 bis 26.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Wittlich. Hier nutzten sie die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in das Anwesen einzubrechen. Nachdem die Täter sich durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Anwesen verschafft hatten, durchsuchten sie das Anwesen nach etwaigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren