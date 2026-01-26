PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Versuchter Bandendiebstahl an Zigarettenautomaten (0019418/2026)

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden des 23.01.2026 versuchten bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten in der Heinrichstraße gewaltsam zu entwenden. Gegen 00:54 Uhr gelangten drei maskierte männliche Personen in den öffentlichen Verkaufsraum eines Gebäudes, in dem sich mehrere Automaten befinden. Dort versuchten sie, mittels einfacher körperlicher Gewalt einen Zigarettenautomaten vollständig aus seiner Wandverankerung zu reißen. Dabei entstand ein hoher vierstelliger Sachschaden. Mutmaßlich wurde die Bande durch einen zufällig vorbeifahrenden Funkstreifenwagen der Polizei bei der Tatausführung gestört und der Automat verblieb vor Ort. Sie flüchtete daraufhin wahrscheinlich mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Tat wurde durch eine Videoüberwachungsanlage im Verkaufsraum aufgezeichnet. Die Täter trugen Handschuhe und waren maskiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehen Anhaltspunkte dafür, dass dieselben Täter bereits in den zurückliegenden Tagen in anderen Städten mit ähnlicher Vorgehensweise tätig waren. Auch in diesen Fällen wurden die angegriffenen Automaten vollständig entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Bandendiebstahls übernommen und prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

