Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in PKW

Greiz (ots)

Greiz. Am 25.01.2026 zwischen 09:50 Uhr und 21:15 Uhr parkte ein 22-jähriger PKW Fahrer sein Fahrzeug in der Leonhardtstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war und sein Portemonnaie, was in der Mittelkonsole lag, gestohlen wurde. Dem jungen Mann wurden so sämtliche Dokumente gestohlen und es entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

