Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Gera (ots)

Gera. Am 24.01.2026 kurz vor 18:00 Uhr übersah der Fahrer eines Pkw Mitsubishi beim Abbiegen einen Fußgänger. Das Fahrzeug, welches aus der Altenburger Straße kam, bog bei grün nach rechts in die Straße Ziegelberg ein und kollidierte mit dem auf der Straße befindlichen Fußgänger. Dieser hatte zum Unfallzeitpunkt ebenfalls grün. Der 45 Jährige Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen im Klinikum behandelt werden. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell