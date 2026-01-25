Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol am Steuer

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots)

Als Beamte der Polizeiinspektion Greiz am späten Samstagabend (24.01.2026) einen PKW in der Ronneburger Straße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf kontrollierten, mussten diese feststellen, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol hinterm Steuer saß. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Im Rahmen der weiteren Ermittlung ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Dies führte zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit in Verkehr. Deshalb musste zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde sichergestellt. <CK>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell