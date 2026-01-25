LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Gera (ots)
Gera. Am 23.01.2026 kam es gegen 18:00 Uhr zu einen Verkehrsunfall Höhe Fußgängerweg am Stadtgraben. Der in Richtung Reichsstraße fahrende Fahrer des Pkw Mercedes übersah die 33 Jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Geschädigte musste aufgrund ihrer Verletzungen im Klinikum behandelt werden. (MW)
