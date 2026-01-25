Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Harth-Pöllnitz (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstag, den 24.01.2026 gegen 05:25 Uhr ein Zigarettenautomat in der Straße des Friedens in Harth-Pöllnitz, Ortsteil Niederpöllnitz gesprengt. Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall hörten. Durch Anwohner konnten zwei Personen gesichtet werden, welche sich fußläufig vom Tatort entfernten. Eingesetzte Kräfte der Polizeiinspektion Greiz konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung keine Personen mehr feststellen. Die Zeugen konnten die beiden Tatverdächtigen lediglich als dünne Männer im Alter von 15 - 20 Jahren mit dunkler Kleidung beschreiben. Der Automat wurde vermutlich mittels pyrotechnischer Erzeugnisse gesprengt. Ob etwas entwendet wurde, kann aktuell nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera übernahm in der Folge die Tatortarbeit und die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen dieser werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern unter Angabe der Bezugsnummer 0020491/2025 bei der KPI Gera anzugeben. Tel.: 0365/82340 <CK>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell