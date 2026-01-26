Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Baucontainer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Wochenende kam es zwischen dem 23.01.2026 und dem 25.01.2026 in der Straße Am Birkenweg Bereich des am ehemaligen Freizeitbads zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Unbekannte drangen in den Container ein und entwendeten daraus u.a. einen Schlaghammer und ein Bolzenschubgerät der Marke Hilti. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell