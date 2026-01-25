Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert am Steuer

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden des 25.01.2026 wurde in der Wiesestraße ein 34 Jähriger mit einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,66 Promille. Bei einer kurze Zeit später durchgeführten Verkehrskontrolle in der Stadtrodaer Straße wurde bei einem Mercedes-Fahrer ebenfalls Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell