LPI-G: Alkoholisiert am Steuer
Gera (ots)
Gera. In den frühen Morgenstunden des 25.01.2026 wurde in der Wiesestraße ein 34 Jähriger mit einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,66 Promille. Bei einer kurze Zeit später durchgeführten Verkehrskontrolle in der Stadtrodaer Straße wurde bei einem Mercedes-Fahrer ebenfalls Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (MW)
