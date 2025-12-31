Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus mit einer leicht verletzten Person

Remscheid (ots)

Der Silvestertag begann für die Feuerwehr Remscheid mit einem Balkonbrand in der Otto-Hahn-Straße. Eine Fußgängerin hatte gegen 08:05 Uhr den Brand bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand der Balkon bereits im Vollbrand. Die Scheiben zu der dahinterliegenden Wohnung waren geborsten, so dass auch diese bereits verraucht war. Die Feuerwehr begann sofort damit, dass Feuer auf dem Balkon und teilweise bereits in der Wohnung von außen sowie von innen zu löschen. Parallel dazu wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern und gegebenenfalls Personen aus dem Gebäude zu retten. Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich zum Glück bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Da die schwangere Mutter der vierköpfigen Familie geringe Mengen an Brandrauch eingeatmet hatte, wurde sie zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist nach dem Brandereignis nicht mehr bewohnbar, so dass die ganze Familie die Silvesternacht bei Verwandten verbringen muss. Die Familienkatze, die zwischenzeitig von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet wurde, wird vorübergehend im Tierheim betreut. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch alle anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses kontrolliert. Verletzt wurde hier zum Glück niemand.

Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Lennep und Lüttringhausen der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Remscheid im Einsatz. Zum Abschluss wurde die Feuerwehr noch durch ein Streufahrzeug der TBR unterstützt, das verhinderte, dass sich durch das Löschwasser und die Außentemperaturen eine Eisschicht auf der Straße bildete.

