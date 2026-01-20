Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auto angezündet - Zeugenaufruf +++ Terrassentür hält Hebelversuchen stand +++ Anzeigetafel von Bushaltestelle beschädigt +++ Junge bei Unfall verletzt

1. Auto angezündet - Zeugenaufruf,

Wiesbaden, Adolfstraße, Montag, 20.01.2025, 3.45 Uhr

(da)In der Wiesbadener Innenstadt zündete ein Unbekannter am frühen Montagmorgen einen Porsche an. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 3.45 Uhr wurden Anwohner der Adolfstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Unmittelbar danach stellten sie fest, dass ein am Straßenrand geparkter Porsche Cayenne in Flammen stand. Die Flammen schlugen noch auf einen neben dem Porsche abgestellten BMW über. Beide Autos brannten vollständig aus. Der Schaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Nach Angaben von Anwohnern sahen sie noch einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur vom Tatort in Richtung Adelheidstraße wegrennen. Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein sowie eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Dort hörte man kurze Zeit später quietschende Reifen und das Aufheulen eines Motors. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Terrassentür hält Hebelversuchen stand, Wiesbaden-Klarenthal, Werner-Hilpert-Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 19.01.2026, 16:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen wurde ein Einbruchversuch in Klarenthal verzeichnet. Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Montag, 16:00 Uhr versuchten die Unbekannten in der Werner-Hilpert-Straße die Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch den Hebelversuchen stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Anzeigetafel an Bushaltestelle beschädigt, Wiesbaden-Erbenheim, Egerstraße, Montag, 19.01.2026, 21:20 Uhr

(ro)Zwei Unbekannte haben am Montagabend in Erbenheim eine Anzeigentafel beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge informierte gegen 21:20 Uhr die Polizei. Zwei Jugendliche sollen Steine auf eine Bushaltestelle in der Egerstraße geworfen haben. Vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen hatten sich die beschriebenen Personen jedoch bereits entfernt. Die Beamten stellten fest, dass die Werbe- und Anzeigetafel an der Bushaltestelle beschädigt worden war. Die flüchtigen Jugendlichen, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen, konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Schaden an Anzeigetafel wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Hinweise in dieser Sache nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 entgegen.

4. Junge bei Unfall verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, Dienstag, 20.01.2026, 06:38 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen kam es in Biebrich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Der Fahrer eines Daimler Chrysler befuhr gegen 06:35 Uhr die Kasteler Straße vom Amöneburger Kreisel kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in Höhe der Bushaltestelle Kasteler Straße/Breslauer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Bank. In Folge der Kollision wurde ein auf den Bus wartender Jugendlicher, der auf der Bank saß, verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen flüchtete eine Person mit dem Daimler Chrysler, das Fahrzeug konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung von einer Streife in der Nähe verschlossen abgestellt aufgefunden werden. Während der Unfallaufnahme meldeten sich zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren bei den aufnehmenden Beamten. Sie seien zuvor in dem Unfallfahrzeug unterwegs gewesen. Beide wurden vorläufig festgenommen, auf die Dienststelle gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bei dem Unfall wurde auch die Ölwanne des Pkw beschädigt, sodass der Bereich zwischen der Unfallstelle bis zum Abstellort des Fahrzeugs in der Kasteler Straße von einer Fachfirma gereinigt werden musste. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Daimler Chrysler sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall hat der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden übernommen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

