POL-WI: Falsche Polizeibeamte++++Frau im psychischen Ausnahmezustand droht mit Hammer+++Diebstahl vom Beifahrersitz+++Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden+++Unfall auf regennasser Fahrbahn

1. Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte, Wiesbaden-Biebrich, Malmedeyer Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 12:30 Uhr

(eh) Am Mittwochnachmittag riefen Betrüger bei einem Wiesbadener Bürger an, gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten so, Geld zu erlangen. Ein unbekannter Anrufer gab am Telefon an, Herr Wagner von der Polizei zu sein. In der Nähe des Wohnortes in Wiesbaden-Biebrich sei eine ältere Dame überfallen worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt bemerkte der Angerufene den Betrugsversuch und legte auf. Der Polizei sind keine weiteren Betrugsversuche dieser Art vom Donnerstag bekanntgeworden. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Frau im psychischen Ausnahmezustand droht mit Hammer, Wiesbaden, Langgasse, Donnerstag, 15.01.2026, 10:15 Uhr

(eh) Eine Frau hat am Donnerstag einer Mitarbeiterin in einer Bäckerei in der Langgasse gedroht. Die Frau betrat den Bäckerladen, drohte der Angestellten mit einem Hammer und versuchte, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Anschließend flüchtete sie in den Kurpark, wo sie drei weitere Passantinnen beleidigte und mit dem Hammer bedrohte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen sie noch am Tatort fest. Da die Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.

3. Diebstahl vom Beifahrersitz,

Wiesbaden, Phillipp-Holl-Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 09:30 Uhr

(eh) Am Donnerstag entwendete eine mittlerweile ermittelte Jugendliche eine Geldbörse vom Beifahrersitz eines in der Phillipp-Holl-Straße geparkten Pkw. Am Donnerstagmorgen legte eine ältere Dame ihre Handtasche auf den Beifahrersitz ihres geparkten Pkw im Wiesbadener Rheingauviertel. Dann ging sie um ihr Auto herum, um auf den Fahrersitz einzusteigen. Innerhalb dieser kurzen Zeit hatte eine Jugendliche die Beifahrertür geöffnet und die Geldbörse aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz genommen. Als die Dame sie ansprach, flüchtete sie. Die Täterin konnte durch die alarmierte Polizei bereits ermittelt werden und muss sich nun für ihre Tat verantworten.

4. Kontrollmaßnahmen der Polizei Wiesbaden, Wiesbaden, Stadtbereich, Donnerstag, 15.01.2026, 21:00 Uhr bis Freitag, 16.01.2026, 04:00 Uhr

(eh) Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden führten in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag geplante Kontrollmaßnahmen an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet durch. An einer eingerichteten Großkontrollstelle im Bereich eines Schwimmbades in der Mainzer Straße und drei weiteren kleineren Kontrollstellen im Stadtgebiet kontrollierten die Beamten in der Zeit von 21:00 bis 04:00 Uhr insgesamt 122 Fahrzeuge und 203 Personen. Die Kontrollen standen im Kontext "Dunkle Jahreszeit" zur Verhinderung und Aufklärung von Wohnungseinbruchdiebstählen. Es wurden vier Strafverfahren eröffnet, zweimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine nach einer Trunkenheitsfahrt und eine wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem wurden insgesamt 29 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Das wichtigste Hilfsmittel zur Verhinderung von Einbrüchen ist und bleibt die Bevölkerung. Sollten Sie etwas Verdächtiges feststellen, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie das für Ihren Wohnort zuständige Polizeirevier oder in aktuellen Fällen den Notruf 110. Denn effektiver Einbruchsschutz beginnt mit einer aufmerksamen Nachbarschaft.

5. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn, Wiesbaden-Erbenheim, Bundesstraße 455, Donnerstag, 15.01.2026, 10:10 Uhr

(eh) Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 455 im Bereich Erbenheim auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall. Am Donnerstagmorgen befuhr die Frau die B455 aus Wiesbaden kommend und beabsichtigte, auf die A66 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Im Kurvenbereich des Zubringers verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei wurden die Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Abfahrt musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

