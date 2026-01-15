Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Korrektur einer Pressemitteilung - Pkw entwendet

Wiesbaden (ots)

(fh)Die mit der ersten Pressemitteilung heute veröffentlichten Zeugensuche nach dem Verdacht eines Pkw-Diebstahls wird hiermit zurückgenommen. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass keine Straftat im Raum steht. Der Pkw konnte wieder aufgefunden werden.

