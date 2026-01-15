Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Korrektur einer Pressemitteilung - Pkw entwendet
Wiesbaden (ots)
(fh)Die mit der ersten Pressemitteilung heute veröffentlichten Zeugensuche nach dem Verdacht eines Pkw-Diebstahls wird hiermit zurückgenommen. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass keine Straftat im Raum steht. Der Pkw konnte wieder aufgefunden werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell