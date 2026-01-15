Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw entwendet++++Diebstahl eines Fahrrads aus Verkaufsraum+++nach Ladendiebstahl mit Gewalt gewehrt+++Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame+++mehrere Fahrzeuge angegangen

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl eines Fahrrads aus Verkaufsraum, Wiesbaden, Hagenauer Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 16:25 Uhr

(eh) Am Mittwochnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Pedelec aus einem Fahrradladen in Wiesbaden Biebrich. Ein besonders dreister Fahrraddieb betrat am Mittwoch um 16:25 Uhr den Fahrradladen in der Hagenauer Straße. Dort setzte er sich auf ein Pedelec, fuhr damit aus dem Verkaufsraum und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Dieb konnte als männlich, ca. 30 Jahre alt, mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden, er hatte sich mit einem Schal vermummt. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

2. Nach Ladendiebstahl mit Schlägen gewehrt, Wiesbaden, Taunusstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 10:02 Uhr

(eh) Ein Ladendieb wehrte sich in einem Geschäft in der Wiesbadener Innenstadt erst gegen den Ladendetektiv, dann gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Am Mittwochnachmittag fiel dem Ladendetektiv in der Taunusstraße ein Mann im Verkaufsraum auf, der bereits dabei war, den zweiten Proteinriegel aus der Auslage zu essen. Als er ihn darauf ansprach, steckte der Dieb weitere Riegel in seine Jackentasche und versuchte wegzugehen. Als der Ladendetektiv ihn festhalten wollte, wehrte sich der wohnungslose Mann. Der Mann wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen von den hinzugerufenen Polizeibeamten zum Polizeirevier gebracht. Hier schlug der Täter einem Polizeibeamten plötzlich und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Die Nacht verbrachte der Täter daraufhin im Polizeigewahrsam, von wo er am Folgetag jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

3. Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame, Wiesbaden, Karawankenstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 13:54 Uhr

(eh) Am Mittwochnachmittag ließ eine ältere Dame in Wiesbaden Biebrich zwei ihr unbekannte Frauen in ihre Wohnung und stellte später den Diebstahl von Bargeld und Schmuck aus ihrem Schlafzimmer fest. Die ältere Dame öffnete den beiden jungen Frauen die Hauseingangstür in der Karawankenstraße und ließ sie in ihre Wohnung eintreten. Die Täterinnen verwickelten sie in ein Gespräch, in dessen Verlauf eine sich unbemerkt in das Schlafzimmer geschlichen haben muss. Nachdem die beiden Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Wohnungsbesitzerin den Diebstahl von Bargeld und Schmuck fest und rief ihre Tochter an. Diese alarmierte die Polizei, vor Ort wurde eine Anzeige aufgenommen. Leider konnte die ältere Dame überhaupt keine Beschreibung der Täterinnen abgeben. Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

4. Mehrere Fahrzeuge angegangen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Dienstag, 13.01.2026, 15:30 Ur bis Mittwoch, 14.01.2026, 05:10 Uhr

(eh) Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis zum frühen Mittwochmorgen wurden im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg mehrere Fahrzeuge durch bisher unbekannte Täter angegangen. Bisher unbekannte Täter öffneten und durchwühlten einen weißen Opel Nissan, der in der Liebenaustraße geparkt war. Im direkten Umfeld wurde ein weiterer Pkw durchwühlt, ein geparkter Pkw beschädigt und in der Salbeistraße versucht, ein Kleinkraftrad zu entwenden. Es blieb immer beim Versuch. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe könnte es sich um dieselben Täter handeln. Bei einem der Vorfälle konnten fünf männliche Jugendliche mit dunkler Bekleidung und Kapuze beobachtet werden. Zeugenhinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell