Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sachbeschädigung an Pkw++++versuchter Einbruch in Reihenhaus+++gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wiesbaden (ots)

1. Sachbeschädigung an Pkw,

Wiesbaden, Bethelstraße, Samstag, 10.01.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 12.01.2026, 07:30 Uhr

(eh) Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde in der Bethelstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Unbekannte Täter traten im Tatzeitraum den rechten Außenspiegel des geparkten Skoda Fabia in blau ab. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden, Holsteinstraße, Montag, 12.01.2026, zwischen 18:15 Uhr bis 18:35 Uhr

(eh) Am Montagabend kam es in der Holsteinstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Zwischen 18.15 Uhr und 18.35 Uhr verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zutritt zu dem Grundstück des Reihenmittelhauses. An der Terrassentür im rückwärtigen Bereich wurde die Terrassentür durch einen Spannungsbruch beschädigt. Durch die beschädigte Scheibe hindurch versuchte der Täter, den Türgriff zu öffnen. Da die Tür verschlossen war, misslang dieser Versuch. Auch den folgenden Hebelansätzen hielt die Tür stand, sodass der Täter von dem Objekt abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Montag, 12.01.2026, 12:45 Uhr

(eh) Der Fahrzeugführer eines Pkw entzog sich durch eine gefährliche Fahrweise einer Polizeikontrolle in Mainz-Kastel. Eine Streife des 2. Polizeireviers kontrollierte um 12.45 Uhr einen weißen Audi A4 Avant in der Boelckestraße, dessen Fahrer zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Das Fahrzeug hielt auch zuerst und die die Beamten traten an den Audi heran. Plötzlich gab der Fahrzeugführer jedoch Gas, wendete und fuhr in die Gegenrichtung davon. Ein Polizeibeamter musste zur Seite ausweichen, um nicht von dem Fahrzeug touchiert zu werden. Die Verfolgung konnte daher nicht umgehend aufgenommen werden, verletzt wurde der Polizist bei dem Vorfall nicht. Die Ermittlungen bei der Polizei Wiesbaden nach dem Fahrer laufen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, denen der Audi zum genannten Zeitpunkt aufgefallen ist, können sich unter der Rufnummer 0611/345-2240 melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell