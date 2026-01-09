Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau an Bushaltestelle ausgeraubt +++ Graffiti an Schulwänden +++ Pkw fährt Fußgänger an +++ Fahrzeugführer überfährt Füße +++ Unfälle durch Glätte

Wiesbaden (ots)

1.Frau an Bushaltestelle ausgeraubt,

Wiesbaden-Biebrich, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 08.01.2026, 22:30 Uhr

(ms)Drei Unbekannte haben an der Bushaltestelle "Waldstraße" in Wiesbaden-Biebrich eine Frau ausgeraubt. Am späten Donnerstagabend forderten drei Räuber unter vorgehaltenem Messer die Herausgabe der Handtasche einer 48-Jährigen. Die Dame übergab den Unbekannten die Handtasche und anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden. Der erste Räuber war männlich, circa 20 Jahre alt, 1,60 m bis 1,70 m groß, und hatte dunkle, kurze Haare. Zudem war dieser mit einem schwarzen Schal, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Seine zwei Komplizen waren männlich, 1,60 m groß, hatten dunkelbraune Haare und waren mit schwarzen Kopfbedeckungen, schwarzen Schals und schwarzen Sachen bekleidet. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2.Graffiti an Schulwänden,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Freitag, 19.12.2025, 15:23 Uhr bis Dienstag, 06.01.2026, 09:20 Uhr

(ms)Zwischen Freitag, den 19.12.2025, und Dienstag, den 06.01.2026 wurden im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim mehrere Hauswände einer Schule beschmiert. In einem Zeitraum von über zwei Wochen sprühten Unbekannte mehrere politische Botschaften auf die Fassade einer Schule in der Steinern Straße. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3.Pkw fährt Fußgänger an,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße/Uthmannstraße, Donnerstag, 08.01.2026, 18:41 Uhr

(ms)Am Donnerstagabend ereignete sich in Wiesbaden eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Gegen 18:40 Uhr beabsichtigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug von der Uthmannstraße in die Hochheimer Straße einzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen 77-jährigen Fußgänger und verletzte diesen leicht. Anschließend flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4.Fahrzeugführer überfährt Füße,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring/Mainzer Straße, Donnerstag, 08.01.2026, 17:30 Uhr

(ms)Am vergangenen Donnerstag ereignete sich in Wiesbaden eine Verkehrsunfallflucht mit einer 29-jährigen Verletzten. Gegen 17:30 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Friedberger mit seinem braunen VW Golf von der Mainzer Straße in den Gustav-Stresemann-Ring abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer die Fußgängerin und überfuhr deren Füße. Anschließend flüchtete der 48-Jährige vom Unfallort. Nach der Unfallaufnahme und den anschließenden Ermittlungen konnte der Fahrer an der Wohnanschrift angetroffen und vernommen werden. Der Führerschein des Flüchtigen wurde beschlagnahmt. Dieser wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen.

5.Unfälle durch Glätte,

Wiesbaden, Donnerstag, 08.01.2026, 20:55 Uhr bis 23:00 Uhr

(ms)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden in der Zeit von 20:55 Uhr bis 23:00 Uhr zu insgesamt zwölf Verkehrsunfällen auf Grund der Glätte. Bei allen Unfallörtlichkeiten kamen keine Personen zu schaden, sondern lediglich zu diversen Blechschäden.

