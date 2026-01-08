Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Räuber greift in Supermarktkasse und verletzt Kundin +++ Diebe öffnen Pkw und entwenden Werkzeug +++ Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus +++

1.Räuber greift in Supermarktkasse und verletzt Kundin, Wiesbaden-Bierstadt, Limesstraße, Mittwoch, 07.01.2026, 18:26 Uhr

(ms)Am gestrigen Mittwochabend hat ein Täter in die Kasse eines Supermarktes gegriffen und bei der Flucht die Kassiererin verletzt. Gegen 18:25 Uhr griff der 19-Jährige in der Limesstraße in die Kasse und versuchte dann den Lebensmittelmarkt zu verlassen. Durch beherztes Eingreifen einer Kundin konnte der Täter zunächst festgehalten werden. Jedoch stieß der 19-Jährige die 47-jährige Frau gegen den Brustkorb, welche dadurch verletzt wurde und der Täter schließlich fliehen konnte. Einige Stunden später stellte sich der Räuber doch der Polizei und wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen dem räuberischen Diebstahl und Körperverletzung verantworten müssen.

2.Diebe öffnen Pkw und entwenden Werkzeug, Wiesbaden-Breckenheim, Rieslingstraße und Dachstraße, Dienstag, 06.01.2026 bis Mittwoch, 07.01.2026, 06:30 Uhr

(ms)Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch aus einem Handwerkerfahrzeug in Breckenheim eine Werkzeugkiste. Die Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise das Fahrzeugschloss des Kleintransporters in der Rieslingstraße. Als der Besitzer zu seinem blauen Opel Movano zurückkehrte, musste dieser feststellen, dass die Unbekannten das Werkzeug daraus entwendet hatten. Bei einem zweiten roten Opel Movano wurde in der Dachstraße die hintere Fahrzeugscheibe auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Jedoch machten die Täter hier keine Beute. Durch das gewaltsame Öffnen der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3.Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Erbenheim, Lilienstraße, Montag, 06.01.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 07.01.2026, 13:30 Uhr

(ms)Von Montag auf Dienstag versuchte ein Einbrecher in den Kellerraum eines Wohnhauses im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim einzubrechen. Der unbekannte Täter gelangte zwischen 18:00 Uhr und 13:30 Uhr auf unbekannte Weise in das Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Lilienstraße und gelangte mit einem Hammer in das Kellerabteil, indem er den Kellerverschlag beschädigte. Jedoch entfernte sich der Unbekannte ohne etwas zu entwenden in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler der Polizei in Wiesbaden nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

