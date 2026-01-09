Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tötungsdelikt in der Silvesternacht - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Hirschgraben,

Donnerstag, 01.01.2026, 00:10 Uhr

(fh)In der Silvesternacht wurde ein 22-Jähriger im Bereich "Hirschgraben" in Wiesbaden im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest, die sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden in Untersuchungshaft befinden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden führt die Ermittlungen in der Sache und ist zur Aufklärung des genauen Tatablaufs weiterhin auf Zeugenhinweise angewiesen. Insbesondere mögliche Fotos und Videos der tödlichen Auseinandersetzung oder der Situation im Vorfeld können zur Aufklärung beitragen.

Daher bittet die Polizei erneut Personen, die in der Silvesternacht rund um Mitternacht im Bereich "Hirschgraben" Beobachtungen gemacht oder gar Videos sowie Fotos gefertigt haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell