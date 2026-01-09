Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zur Pressemitteilung "Tötungsdelikt in der Silvesternacht - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen"

Wiesbaden (ots)

(fh)Mittlerweile hat die Kriminalpolizei ein Hinweisportal eingerichtet. Entsprechende Hinweise sowie mögliche Fotos und Videos können auch unter dem folgenden Link an die Polizei herangetragen werden:

https://he.hinweisportal.de/toetungsdelikt-wiesbaden-silvesternacht

