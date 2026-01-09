Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Nachtrag zur Pressemitteilung "Tötungsdelikt in der Silvesternacht - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen"
Wiesbaden (ots)
(fh)Mittlerweile hat die Kriminalpolizei ein Hinweisportal eingerichtet. Entsprechende Hinweise sowie mögliche Fotos und Videos können auch unter dem folgenden Link an die Polizei herangetragen werden:
https://he.hinweisportal.de/toetungsdelikt-wiesbaden-silvesternacht
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell