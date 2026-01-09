PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zur Pressemitteilung "Tötungsdelikt in der Silvesternacht - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen"

Wiesbaden (ots)

(fh)Mittlerweile hat die Kriminalpolizei ein Hinweisportal eingerichtet. Entsprechende Hinweise sowie mögliche Fotos und Videos können auch unter dem folgenden Link an die Polizei herangetragen werden:

https://he.hinweisportal.de/toetungsdelikt-wiesbaden-silvesternacht

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren