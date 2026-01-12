Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame++++Diebstahl aus Wohnung+++Porsche-Diebstahl

1. Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame, Wiesbaden, Eintrachtstraße, Sonntag, 11.01.2026, zwischen 16:00 - 17:00 Uhr

(eh) Am Sonntagnachmittag erbeuteten Trickdiebe mehrere Schmuckstücke und Bargeld, indem sie eine ältere Dame mit einem Vorwand ablenkten. Am Sonntag gegen 16:00 klingelte ein männlicher Täter bei einer älteren Dame in der Eintrachtstraße und bat die ältere Dame ins Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses, wo er ihr angeblich einen Hinweis an der Informationstafel zeigen wollte. Während dieses ca 30 Minuten andauernden Gesprächs im Hausflur muss sich mindestens ein weiterer Täter unbemerkt Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft haben. Die ältere Dame stellte einige Stunden später das Fehlen von mehreren Halsketten aus ihrem Schmuckkästchen sowie Bargeld fest. Der männliche Täter, der die Geschädigte ablenkte, sei laut dieser zwischen 30 - 40 Jahre alt gewesen, 165 cm - 170 cm groß, südländischer Phänotyp, habe einen Vollbart und sei mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhe bekleidet gewesen. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

2. Diebstahl aus Wohnung,

Wiesbaden, Platter Straße, Sonntag, 11.01.2026, 19:50 Uhr

(eh) Am frühen Sonntagabend verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter in der Abwesenheit der Anwohnerin Zutritt zu deren Wohnung und entwendete Bargeld aus dem Wohnzimmerschrank. Als die Dame ihre Wohnung in der Platter Straße nach kurzer Abwesenheit wieder betrat, bemerkte sie den Diebstahl des Bargelds aus ihrem Wohnzimmerschrank und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten keine Aufbruchspuren feststellen. Wie der Täter in die Wohnung gelangte, ist daher bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

3. Porsche-Diebstahl aus Tiefgarage,

Mainz-Kostheim, Im Sampel, Montag, 29.12.2025 bis Freitag, 09.01.2026

(eh) Am Freitag erlangte die Polizei Kenntnis über Porsche-Diebstähle aus einer Tiefgarage in Mainz-Kostheim. Der Tatzeitraum lag bereits zwischen dem 29.12.2025 und dem 09.01.2026. Innerhalb dieses Zeitraums machten sich unbekannte Täter in einer Tiefgarage in Mainz-Kostheim an zwei dort geparkten Porsche zu schaffen, nachdem sie sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der Tiefgarage verschafft hatten. Einen roten Porsche Carrera Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen WI-P 959 entwendeten die Täter, an einem weiteren Porsche Oldtimer scheiterte der Versuch. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

