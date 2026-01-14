Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfall mit Sattelzug - Bergungsarbeiten dauern an

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, A3, Höhe Medenbach, Fahrtrichtung Frankfurt, Mittwoch, 14.01.2026, 06:30 Uhr

(fh)Derzeit kommt es aufgrund eines Unfalls mit einem Sattelzug auf der A3 bei Medenbach in Fahrtrichtung Frankfurt zu einer größeren Verkehrsbeeinträchtigung. Aktuell ist nur der linke Fahrstreifen befahrbar, der Rückstau beläuft sich derzeit auf etwa 15 km. Gegen 06:30 Uhr geriet die litauische Zugmaschine bei Medenbach in einem Baustellenbereich gegen die Leitplanke und riss sich dabei unter anderem seinen Tank auf, sodass dutzende Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn gerieten. Das Leck konnte von der verständigten Feuerwehr abgedichtet werden, sodass der Kraftstoff nicht ins Erdreich gelangte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Reinigungs- sowie Abschleppmaßnahmen werden vermutlich noch den Vormittag über andauern. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

