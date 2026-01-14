PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfall mit Sattelzug - Bergungsarbeiten dauern an

POL-WI: Unfall mit Sattelzug - Bergungsarbeiten dauern an
  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, A3, Höhe Medenbach, Fahrtrichtung Frankfurt, Mittwoch, 14.01.2026, 06:30 Uhr

(fh)Derzeit kommt es aufgrund eines Unfalls mit einem Sattelzug auf der A3 bei Medenbach in Fahrtrichtung Frankfurt zu einer größeren Verkehrsbeeinträchtigung. Aktuell ist nur der linke Fahrstreifen befahrbar, der Rückstau beläuft sich derzeit auf etwa 15 km. Gegen 06:30 Uhr geriet die litauische Zugmaschine bei Medenbach in einem Baustellenbereich gegen die Leitplanke und riss sich dabei unter anderem seinen Tank auf, sodass dutzende Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn gerieten. Das Leck konnte von der verständigten Feuerwehr abgedichtet werden, sodass der Kraftstoff nicht ins Erdreich gelangte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Reinigungs- sowie Abschleppmaßnahmen werden vermutlich noch den Vormittag über andauern. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren