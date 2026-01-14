POL-WI: Polizeikräfte angegriffen +++ Pfefferspray in Schule gesprüht +++ Zwei Wohnhäuser in der Honiggasse von Einbrechern heimgesucht +++ Wohnungseinbruch +++ Brennende Mülltonnen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Polizeikräfte angegriffen,

Wiesbaden-Bierstadt, Am Wolfsfeld, 13.01.2026, 15:45 Uhr

(pl)In Bierstadt wurden am Dienstagnachmittag Polizeikräfte von einem Jugendlichen angegriffen. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei über einen psychisch auffälligen 14-Jährigen in Kenntnis gesetzt, welcher in der Wohnung randaliert und diese nun in einem aggressiven Zustand verlassen habe. Als der Jugendliche während der anschließenden Fahndung gesichtet wurde, rannte er davon, woraufhin die Polizeikräfte zu Fuß die Verfolgung aufnahmen. Im Rahmen der Verfolgung soll der Junge dann gegen 15:45 Uhr im Bereich der Straße "Am Wolfsfeld" hinter einer Häuserecke stehen geblieben sein und den herannahenden Polizeibeamten unvermittelt angegriffen haben. Der Angriff wurde abgewehrt und der 14-Jährige zu Boden gebracht. Der Jugendliche als auch der Polizist erlitten Verletzungen. Der 14-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Pfefferspray in Schule gesprüht,

Wiesbaden, Welfenstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 11:45 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen kam es an einer Schule in Wiesbaden zu einem Polizeieinsatz, nachdem dort zuvor Pfefferspray versprüht worden war. Gegen 11:45 Uhr wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei über den Vorfall in der Welfenstraße in Kenntnis gesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Pfefferspray ziellos in einem Gebäudeteil gesprüht, die Feuerwehr belüftete diesen Trakt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sechs Schülerinnen und Schüler leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, zwei weitere Betroffene haben sich selbstständig in einem Krankenhaus vorgestellt. Die Polizei ging ersten Hinweisen nach, konnte aber bislang das Pfefferspray und die verantwortliche Person nicht auffinden beziehungsweise zuordnen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

3. Zwei Wohnhäuser in der Honiggasse von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Bierstadt, Honiggasse, 13.01.2026, 15:10 Uhr bis 18:55 Uhr

(pl)Am Dienstagnachmittag wurden in der Honiggasse in Bierstadt zwei benachbarte Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in einem Fall durch die Balkontür und im anderen Fall durch die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und ließen unter anderem aufgefundene Schmuckstücke mitgehen. Durch eine Nachbarin konnte im Tatzeitraum eine männliche Person im Garten wahrgenommen werden. Der Mann wurde als mittelgroß, schlank, nicht älter als 40 Jahre, mit einer schwarzen, langen Jacke und einer dunklen Mütze beschrieben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Bierstadt, Beuthener Straße, 13.01.2026, 20:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(pl)Unbekannte Täter sind am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Beuthener Straße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Täter kletterten zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr auf den Balkon der betroffenen Wohnung und hebelten ein dortiges Fenster auf. Nachdem sie sich dann durch dieses Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, durchsuchten sie diese und ergriffen mit aufgefundenen Wertgegenständen die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Brennende Mülltonnen,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 13.01.2025, 13:45 Uhr

(pl)In der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich brannten am Dienstagnachmittag zwei Großraummülltonnen. Die brennenden Tonnen wurden gegen 13:45 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

