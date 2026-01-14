Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Kosmetikprodukte nicht einfuhrfähig - Zoll stellt 24 Kilogramm nicht einfuhrfähige Kosmetikprodukte in Postpaket sicher

Singen (ots)

Radolfzell/Singen: Cremes, Booster und Beauty-Kapseln, insgesamt 24 Kilogramm, hatte sich ein in Radolfzell lebender Unternehmer im Dezember 2025 aus Südkorea schicken lassen. Da die Zollinhaltserklärung auf dem Postpaket noch Fragen aufwarf, landete das Paket zur Klärung beim Zollamt Singen - Bahnhof.

Bei einer genaueren Betrachtung der Waren stellte sich heraus, dass die vorgeschriebenen Rahmenbedingungen zum Import von Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln in diesem Fall nicht erfüllt waren. So waren u.a. die Beschreibungen auf den Verpackungen und Beipackzetteln nur in asiatischen Schriftzeichen abgedruckt. Informationen über Inhaltstoffe waren ebenfalls nicht vorhanden.

Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher wird beim Import von Kosmetikprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ein sehr hoher Maßstab angelegt. Den zuständigen Behörden sind z.B. bei Kosmetikprodukten bereits vor dem ersten Inverkehrbringen alle notwendigen Informationen (Rezeptur, Herstellung, etc.) bereitzustellen, um die Verkehrsfähigkeit überprüfen zu können.

Die zuständige Überwachungsbehörde verweigerte in diesem Fall die Einfuhr. Die Waren wurden sichergestellt und werden vom Zoll vernichtet.

Weitere Informationen auch auf www.zoll.de der www.bvl.bund.de

