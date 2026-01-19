Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Einbrüche +++

Wiesbaden (ots)

Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 16.01.2026 bis Sonntag, 18.01.2026

(lr) Im Zeitraum von Freitag bis Samstag kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wollten unbekannte Täter in ein Haus in der Kopernikusstrasse im Stadtteil Nordost einbrechen. Sie versuchten die Terassentür und das Garagentor aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Am Samstagnachmittag gelang es Einbrechern über ein Fenster in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr gelangten sie in die Wohnung in der Hollerbornstraße, indem die Unbekannten das Fenster einschlugen. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Zudem kam es am Samstag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Werner-Hilpert-Straße im Stadtteil Klarenthal. Die unbekannten Täter versuchten die Terassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang, weshalb sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub machten.

Ebenfalls am Samstag versuchten weitere Einbrecher in der Werner-Hilpert-Straße Beute zu machen. Sie hebelten zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr die Terassentür eines Hauses auf und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-3205 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell