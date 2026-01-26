PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (G) Mit 1,24 Promille unterwegs

Gera (ots)

Gera. Am späten Abend des 25.01.2026 kontrollierten Polizeibeamte in der Joliot-Curie-Straße einen Pkw Mazda, der zuvor aus Richtung Untermhäuser Straße in Richtung Theaterstraße unterwegs war. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,24 Promille. Die anschließende Blutentnahme erfolgte im Klinikum Gera. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

