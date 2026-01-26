Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Diebstahl aus Pflegeheim - Tatverdächtiger gestellt

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 20.01.2026 bis zum 24.01.2026 verschaffte sich ein 56-jähriger Mann unberechtigt Zutritt zu einem Pflegeheim in der Franz-Stephan-Straße. Dort bediente er sich an ungesicherten Gegenständen und entwendete unter anderem eine ASB-Jacke, einen Schlafsack sowie ein Radio im Gesamtwert von etwa 140 Euro. Dank aufmerksamer Hinweisgeber konnte der Tatverdächtige, ein polizeibekannter Mann aus Gera, im Nahbereich angetroffen und gestellt werden. Die entwendeten Gegenstände konnten zugeordnet werden. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell