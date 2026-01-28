PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

Lichtenborn (ots)

Am 28.01.2026 gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 410 in der Gemarkung Lichtenborn. Ein Fahrzeugführer fuhr von der L 9 auf die B 410 auf und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Arzfeld kommenden PKW. Es kam zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren jeweils nicht mehr fahrbereit. Die beiden Insassen erlitten glücklicherweise nach derzeitigem Stand lediglich leichte Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Streckenabschnitt war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Arzfeld und Lichtenborn, die Straßenmeisterei Arzfeld, der Rettungsdienst, sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

